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В Пензе 40 сотрудников МЧС стали участниками акции «Донор в погонах»

16:11 | 19.03.2024 | Общество

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Пенза, 19 марта 2024. PenzaNews. 40 сотрудников МЧС приняли участие в акции «Донор в погонах», которая прошла в Пензе во вторник, 19 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Пензе 40 сотрудников МЧС стали участниками акции «Донор в погонах». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Многие из них участвуют в акции уже не в первый раз. Настоящие профессионалы своего дела, которые в сложных и опасных для жизни условиях помогают людям, пострадавшим в результате техногенных и природных катастроф, всегда откликаются на призыв сдать кровь», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что в ходе акции заготовлено около 19 литров цельной донорской крови, которая после разделения на компоненты и обследования на наличие гемотрансмиссивных инфекций, будет направлена в лечебные учреждения Пензенской области.

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