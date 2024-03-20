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В Нижнеломовском районе выявлены нарушения при предоставлении руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах

11:05 | 20.03.2024 | Общество

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Пенза, 20 марта 2024. PenzaNews. Нижнеломовская межрайонная прокуратура Пензенской области в ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции выявила нарушения при предоставлении руководителями муниципальных учреждений в сфере образования сведений о доходах.

В Нижнеломовском районе выявлены нарушения при предоставлении руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Выявлены факты предоставления руководителями таких учреждений в управление образования администрации района недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов семьи за 2021 и 2022 годы. Так, два руководителя муниципальных учреждений не указали принадлежащие им на праве собственности жилые помещения. 12 руководителей представили недостоверные сведения о полученном доходе. Например, один из них не указал доход по основному месту работы в размере более 660 тыс. рублей, другой — от сдачи жилого помещения в аренду в размере более 50 тыс. рублей. Также выявлены факты неуказания полученного от банка дохода в размере более 60 тыс. рублей, от выигрыша и другие», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова

Она добавила, что 14 руководителей муниципальных учреждений указали не все счета, открытые ими в банках.

«По итогам проверки нижнеломовский межрайонный прокурор внес начальнику управления образования администрации Нижнеломовского района представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. По результатам его рассмотрения приняты меры к устранению нарушений, 16 руководителей муниципальных учреждений в сфере образования привлечены к дисциплинарной ответственности», — сказала собеседница агентства.

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