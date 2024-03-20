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Посетители двух МФЦ в Пензе 25–26 марта смогут получить консультации налоговиков

14:23 | 20.03.2024 | Общество

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Пенза, 20 марта 2024. PenzaNews. Информационно-разъяснительное мероприятие «Дни открытых дверей», организованное управлением Федеральной налоговой службы по Пензенской области, пройдет в двух МФЦ Пензы 25–26 марта.

Посетители двух МФЦ в Пензе 25–26 марта смогут получить консультации налоговиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте ведомства, 25 марта с 10.00 до 12.00 специалисты УФНС будут консультировать посетителей МФЦ на улице Фабричной, 26 марта в то же время будут вести прием в МФЦ на улице Богданова.

«Мероприятие организовано в целях информирования граждан Пензенской области о декларировании доходов полученных физическими лицами в 2023 году, о ставках и льготах по транспортному, земельному налогу физических лиц и по налогу на имущество физических лиц, а также о возможности получения физическими лицами налоговых документов через личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг», — сказано в тексте.

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