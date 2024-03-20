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В Пензенской области стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы»

16:59 | 20.03.2024 | Общество

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Пенза, 20 марта 2024. PenzaNews. Соревнования в рамках регионального этапа чемпионата «Профессионалы» и чемпионата высоких технологий стартовали в Пензенской области.

В Пензенской области стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба облправительства, 325 конкурсантов — студентов колледжей и школьников — продемонстрируют свои профессиональные навыки по 51 компетенции, востребованной в регионе.

Состязания пройдут на 14 площадках. Конкурсные работы будут оценивать 450 экспертов.

С 2023 года все мероприятия чемпионата по профессиональному мастерству ориентируются в первую очередь на запросы экономики региона и конкретных предприятий-работодателей — именно они определяют необходимые компетенции, участвуют в разработке конкурсных заданий, согласовывают перечень оборудования и инструментов, с помощью которых эти задания можно выполнить.

Соревнования продлятся до четверга, 28 марта.

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