В прокуратуре Пензенской области обсудили вопросы противодействия коррупции Общество

Пенза, 20 марта 2024. PenzaNews. Заседание межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия коррупции состоялось в прокуратуре Пензенской области под председательством исполняющего обязанности прокурора региона Александра Лейзенберга.

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В мероприятии приняли участие представители региональных управлений ФСБ, СКР, МВД, ФССП и ФСИН.

В частности, на заседании обсуждались вопросы эффективности работы правоохранительных органов по осуществлению оперативно-разыскной деятельности, направленной на выявление, предупреждение и раскрытие значимых коррупционных преступлений, а также исполнение мероприятий национального плана противодействия коррупции на 2021–2024 годы.

Начальник отдела прокуратуры Пензенской области по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Иван Миронов озвучил результаты анализа работы правоохранительных органов в этой сфере.

Так, в 2023 году в регионе было выявлено 195 преступлений коррупционной направленности (в 2022 году — 180), из них в сфере оборонно-промышленного комплекса — 10 (в 2022-м — одно). В истекшем периоде 2024 года выявлено шесть преступлений. Наиболее подверженными коррупционной преступности продолжают оставаться бюджетная сфера и образование.

Иван Миронов отметил, что требует усиления работа по выявлению фактов получения взяток должностными лицами, преступлений в сфере реализации национальных проектов.

Участники заседания также обсудили необходимость принятия дополнительных мер по сокращению разумных сроков расследования коррупционных преступлений.

По итогам заседания запланированы мероприятия, направленные на активизацию деятельности правоохранительных органов, сообщается на сайте прокуратуры Пензенской области.