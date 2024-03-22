Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащем содержании памятника «Проводы» в Пензе Общество

Пенза, 22 марта 2024. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащем содержании памятника «Проводы» в Пензе.

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«В СМИ и социальной сети сообщается о ненадлежащем содержании памятника «Проводы» в городе Пензе, посвященного участникам Великой Отечественной войны. Основание мемориала и его плиточная облицовка разрушаются. В СУ СК России по Пензенской области организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Владимиру Викторовичу Игнатенкову представить доклад об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по окончании проверки — о ее результатах», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале информационного центра СКР.

«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — добавляется в тексте.