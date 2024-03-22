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Александр Лейзенберг провел личный прием жителей Лунинского района

17:36 | 22.03.2024 | Общество

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Пенза, 22 марта 2024. PenzaNews. Исполняющий обязанности прокурора Пензенской области Александр Лейзенберг провел выездной личный прием жителей Лунинского района в пятницу, 22 марта.

Александр Лейзенберг провел личный прием жителей Лунинского района

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«На прием к руководителю регионального надзорного ведомства обратились 18 граждан по вопросам отсутствия надлежащего уличного освещения, благоустройства территории и площадок для сбора твердых коммунальных отходов, неудовлетворительного состояния дорожного покрытия, ненадлежащего состояния детской игровой площадки, необходимости в проведении ремонта спортивного зала в образовательном учреждении, несвоевременного обеспечения больного сахарным диабетом необходимым лекарственным препаратом. Председатель районного отделения общества слепых попросил оказать содействие в обеспечении беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения к аптеке, расположенной в районном центре», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что от заявителей поступило 18 письменных обращений, ход и результаты рассмотрения которых находятся на личном контроле исполняющего обязанности прокурора области.

«Прокурору района даны поручения о проведении соответствующих проверочных мероприятий», — сказала собеседница агентства.

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