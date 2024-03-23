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В Пензенской области отменены все массовые мероприятия

08:47 | 23.03.2024 | Общество

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Пенза, 23 марта 2024. PenzaNews. Все массовые мероприятия отменены в Пензенской области. Соответствующий указ подписал губернатор Олег Мельниченко после теракта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске.

В Пензенской области отменены все массовые мероприятия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С 23 марта 2024 года с 00.00 до 25 марта 2024 года до 00.00 на территории Пензенской области: запретить проведение массовых спортивных, культурных, зрелищных и иных развлекательных мероприятий; приостановить деятельность ночных клубов (дискотек), развлекательных и досуговых заведений и иных аналогичных объектов», — говорится в документе.

Также в знак траура будут приспущены флаги на зданиях госучреждений.

Вооруженное нападение на концертный зал «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошло около 20.00 пятницы, 22 марта. Примерно в это время там должен был начаться концерт группы «Пикник».

Люди в камуфляже открыли огонь по посетителям. Позже появилась информация о задымлении и взрыве, за которым последовал пожар.

По данным СКР, в результате теракта в «Крокус сити холле» погибли более 60 человек, число жертв может увеличиться.

Пострадали свыше 100 человек. Утром 23 марта в Минздраве Подмосковья сообщили, что в больницах находится 121 пострадавший, в том числе трое детей. В ведомстве также проинформировали о троих погибших несовершеннолетних.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ «Террористический акт».

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