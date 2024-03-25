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Владимир Мутовкин поздравил с праздником работников культуры

09:19 | 25.03.2024 | Общество

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Пенза, 25 марта 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил работников культуры с профессиональным праздником.

Владимир Мутовкин поздравил с праздником работников культуры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые работники культуры, деятели искусства! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы щедро дарите нам свои таланты, энергию и возможность приобщаться к миру прекрасного, наполняя жизнь яркими красками. Благодаря вам тысячи пензенских мальчишек и девчонок имеют возможность заниматься музыкой и танцами, постигать азы актерского мастерства, осваивать народные промыслы, а наш регион живет насыщенной культурной жизнью. Вы проводите большую работу по сохранению, воссозданию и приумножению культурного наследия нашей многонациональной Родины, обеспечивая надежную связь и преемственность поколений», — отметил Владимир Мутовкин.

Он поблагодарил работников культуры за служение искусству, плодотворный труд, профессионализм и преданность любимому делу.

«Убежден, что накопленный вами творческий потенциал найдет воплощение в новых ярких проектах и дальнейшем развитии культуры Сурского края!» — подчеркнул спикер гордумы.

«От всей души желаю каждому из вас большого счастья, крепкого здоровья, благополучия, мира, креативных идей, смелых проектов и плодотворной работы на благо Пензы, Пензенской области и всей России!» — цитирует поздравление Владимира Мутовкина пресс-служба городской думы.

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