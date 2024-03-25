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В Пензенской области подведены итоги очередного этапа спецоперации «Анаконда»

11:30 | 25.03.2024 | Общество

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Пенза, 25 марта 2024. PenzaNews. Пресс-служба управления ФСБ России по Пензенской области обнародовала итоги очередного этапа спецоперации «Анаконда», проведенного на дорогах региона совместно с УМВД при силовой поддержке Росгвардии в период с 1 по 20 марта.

В Пензенской области подведены итоги очередного этапа спецоперации «Анаконда». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено местонахождение 10 граждан, находящихся в федеральном розыске (лица переданы инициаторам розыска); выявлено 4 иностранных гражданина, находящихся на территории Российской Федерации с нарушением требований миграционного законодательства», — говорится в сообщении.

В нем добавляется, что к административной ответственности на общую сумму 2 млн. 202 тыс. рублей привлечено 299 лиц, осуществлявших международные автомобильные грузоперевозки по территории Пензенской области с нарушением действующего законодательства.

В пресс-релизе указано также, что в рамках спецоперации возбуждено 7 уголовных дел, к административной ответственности привлечено 2 тыс. 952 лица.

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