Представители Пензенской области приняли участие в межрегиональных учениях по тушению лесных пожаров Общество

Пенза, 25 марта 2024. PenzaNews. Представители Пензенской области приняли участие в межрегиональных командно-штабных учениях по тушению лесных пожаров. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минлесхоза региона в понедельник, 25 марта.

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«Проведены межрегиональные командно-штабные учения по отработке вопросов взаимодействия сил и средств при тушении лесных пожаров, а также отработка взаимодействия диспетчерских служб Саратовской, Ульяновской и Пензенской областей», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что в учениях приняли участие сотрудники лесопожарного центра, Камешкирско-Лопатинского лесничества Пензенской области и лесопожарные формирования двух соседних регионов.