В органах прокуратуры Пензенской области 2 апреля пройдет прием предпринимателей Общество

Пенза, 26 марта 2024. PenzaNews. Очередной прием предпринимателей будет организован в органах прокуратуры Пензенской области во вторник, 2 апреля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вести его будут сотрудники профильных подразделений прокуратуры области, а также работники районных прокуратур, на которых возложен надзор в сфере защиты прав предпринимателей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что в областной прокуратуре прием будет осуществляться в кабинете №100, в прокуратурах районного звена — на рабочих местах сотрудников.

«Прием пройдет в рабочее время с 9.00 до 18.00. Перерыв на обед с 13.00 до 13.45», — добавила собеседница агентства.