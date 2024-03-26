Олег Мельниченко вручил награды отличившимся сотрудникам УФСИН России по Пензенской области Общество

Пенза, 26 марта 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в торжественном собрании, посвященном 145-летию создания уголовно-исполнительной системы России.

Фото: Pnzreg.ru

Он отметил, что эта работа требует особенной принципиальности, жесткой дисциплины и силы воли, поскольку имеет огромное значение для обеспечения законности, правопорядка и безопасности граждан.

«Ваш каждодневный труд обеспечивает контролируемую и стабильную обстановку в исправительных учреждениях, играет важную роль в профилактике преступлений и правонарушений, способствует социальной реабилитации граждан», — сказал Олег Мельниченко, обращаясь к сотрудникам регионального УФСИН.

Он подчеркнул, что Россия во главе с президентом Владимиром Путиным проводит политику, направленную на гуманизацию уголовно-исполнительной системы, меняется законодательство в сфере защиты прав осужденных.

«В исправительных учреждениях страны, в том числе и в нашем регионе, совершенствуется материально-техническая база, улучшаются социально-бытовые условия. Принимаются меры социальной защиты. Делается все, чтобы заключенные вышли на свободу с трудовыми и профессиональными навыками», — отметил губернатор.

«К труду на промышленных предприятиях города Пензы и Пензенской области в 2023 году были привлечены более 700 осужденных к наказанию в виде принудительных работ. Виден результат: у таких граждан уменьшается число повторных правонарушений. В 2024 году продолжится расширение сети предприятий, которые взаимодействуют с исправительным центром УФСИН. Будем этому содействовать», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Глава региона поблагодарил сотрудников ведомства за добросовестную службу и вручил отличившимся почетные грамоты и благодарности.

Ордена «За заслуги перед Пензенской областью» III степени удостоен первый заместитель начальника УФСИН России по Пензенской области Максим Каминский.