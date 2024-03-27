Олег Мельниченко поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником Общество

Пенза, 27 марта 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил сотрудников и ветеранов войск национальной гвардии РФ с профессиональным праздником.

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«Уважаемые сотрудники и ветераны войск национальной гвардии Российской Федерации! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы служите образцом стойкости и мужества, чести и достоинства. Высочайший профессионализм, верность долгу, прекрасная боевая подготовка — это залог обеспечения надежной безопасности граждан, динамичного развития нашего общества», — подчеркнул глава региона.

«Вы вносите достойный вклад в непримиримую борьбу с проявлениями терроризма, экстремизма и организованной преступностью, обеспечиваете неукоснительное соблюдение закона при проведении массовых мероприятий, охрану ключевых объектов промышленности и инфраструктуры», — добавил он.

Олег Мельниченко пожелал сотрудникам Росгвардии крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях на благо Отечества.