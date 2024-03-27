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Владимир Мутовкин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

10:03 | 27.03.2024 | Общество

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Пенза, 27 марта 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником.

Владимир Мутовкин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые сотрудники управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Пензенской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Выполняя воинский и служебный долг, вы стоите на защите интересов нашего государства. Верные своему призванию и присяге вы являетесь надежной опорой страны и достойными продолжателями славных боевых традиций защитников Отечества», — отметил спикер гордумы.

Владимир Мутовкин поблагодарил сотрудников Росгвардии за добросовестную службу.

«Убежден, что ваша профессиональная деятельность будет и впредь соответствовать самым высоким стандартам!» — подчеркнул он.

«От души желаю вам и вашим семьям здоровья, добра, мира, счастья и благополучия!Крепости духа и успехов в вашем нелегком труде во имя процветания России!» — пожелал Владимир Мутовкин.

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