Владимир Мутовкин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником Общество

Пенза, 27 марта 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые сотрудники управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Пензенской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Выполняя воинский и служебный долг, вы стоите на защите интересов нашего государства. Верные своему призванию и присяге вы являетесь надежной опорой страны и достойными продолжателями славных боевых традиций защитников Отечества», — отметил спикер гордумы.

Владимир Мутовкин поблагодарил сотрудников Росгвардии за добросовестную службу.

«Убежден, что ваша профессиональная деятельность будет и впредь соответствовать самым высоким стандартам!» — подчеркнул он.

«От души желаю вам и вашим семьям здоровья, добра, мира, счастья и благополучия!Крепости духа и успехов в вашем нелегком труде во имя процветания России!» — пожелал Владимир Мутовкин.