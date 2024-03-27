Умер Герой Социалистического Труда Анатолий Васильев Общество

Пенза, 27 марта 2024. PenzaNews. Герой Социалистического Труда Анатолий Васильев, более 40 лет проработавший на пензенском заводе «ТЭМ», скончался на 88-м году жизни в минувший вторник, 26 марта.

Фото: Pnzreg.ru

Соболезнования родным и близким покойного выразили губернатор Олег Мельниченко, спикер Законодательного собрания Вадим Супиков, члены облправительства, депутаты регионального парламента, председатель пензенской гордумы Владимир Мутовкин и глава города Александр Басенко.

«Анатолий Федорович делился знаниями и опытом с коллегами по цеху, принимал активное участие в общественной жизни города Пензы, в патриотическом воспитании молодежи. Его любовь к труду и родному предприятию, ответственность, самоотдача стали примером для нескольких поколений пензенцев. Имя Героя Труда Анатолия Васильева будет навсегда вписано в историю Пензенской области, а добрая и светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах», — говорится в некрологе, размещенном на сайте регионального правительства.

Васильев Анатолий Федорович родился в деревне Осиновка Сампурского района Тамбовской области 17 сентября 1936 года.

В 1957 году окончил техническое училище №6 при станции Пенза-I. Работал старшим и главным кондуктором грузовых поездов станции Пенза-I Куйбышевской железной дороги.

С 1959 года служил в рядах Советской Армии.

Вернувшись из армии, в 1963 году поступил на завод «ТЭМ» («Завод точной электромеханики», ныне — АО «Электромеханика»), где проработал наладчиком полуавтоматов и автоматов более 40 лет — до 2003 года.

Автор десятков рационализаторских предложений. Используя новейшие достижения науки и техники, применяя приспособления собственной конструкции, за счет умелой организации труда добился высокой производительности и качества изготавливаемой продукции.

За добросовестный, профессиональный и результативный труд был удостоен правительственных и ведомственных наград, в том числе трех орденов, трех медалей, четырех знаков победителя социалистического соревнования и знака «Отличник приборостроения».

В марте 1981 года за достигнутые производственные успехи и проявленную трудовую доблесть ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Неоднократно заносился в заводскую книгу почета и на доску почета. Избирался парторгом цеха, членом бюро ленинского райкома КПСС, членом облсовпрофа и ВЦСПС, а также депутатом пензенского городского Совета народных депутатов.

Являлся председателем пензенского отделения общественной организации «Трудовая доблесть России».