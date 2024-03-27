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В Пензенской области в 2024 году планируется восстановить около 1 тыс. га леса

14:58 | 27.03.2024 | Общество

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Пенза, 27 марта 2024. PenzaNews. Почти 1 тыс. га леса планируется восстановить в Пензенской области в 2024 году, в настоящее время ведется подготовка к лесовосстановительным работам. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

В Пензенской области в 2024 году планируется восстановить около 1 тыс. га леса

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

«На 2024 год на территории лесничеств Пензенской области запланировано лесовосстановление на площади 983 га. В весенний лесокультурный сезон планируется провести посадку на площади не менее 230 га. В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» [...] запланировано искусственное лесовосстановление (путем посадки сеянцев и посева семян), содействие естественному лесовосстановлению путем минерализации поверхности почвы, дополнение ранее созданных лесных культур, проведение агротехнического и лесоводственного уходов за лесными культурами, а также уход за лесосеменными плантациями», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что Пензенская область полностью обеспечена посадочным материалом с открытой корневой системой, выращенным в питомниках региона.

«Посадочный материал с закрытой корневой системой планируется приобретать арендаторами лесных участков и в рамках государственного задания за пределами региона», — указано в сообщении.

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