Владимир Мутовкин провел очередной прием граждан Общество

Пенза, 28 марта 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин провел очередной прием граждан в минувшую среду, 27 марта.

Фото: Pgduma.ru

К нему обратились собственники дачных участков, расположенных в Железнодорожном районе Пензы. Они обозначили необходимость ремонта дороги, ведущей от трассы М5 «Урал» до поселка Победа и далее — до конечной остановки маршрутного такси №44 (СНТ «Березка»).

Обратившиеся рассказали, что асфальтовое покрытие разбито, из-за ям движение транспорта — в первую очередь легкового — затруднено. Это является проблемой и для жителей поселка, которые ездят на работу на личных автомобилях, и для дачников, и для водителей общественного транспорта, которые из-за плохого состояния дороги отказываются ехать до конечной остановки и довозят пассажиров только до поселка.

Владимир Мутовкин сообщил, что, зная суть обращения, перед приемом выехал на место и осмотрел дорогу.

«Состояние ее на отдельных участках действительно неудовлетворительное — особенно на съезде с трассы М5 в сторону поселка», — сказал он.

Спикер гордумы пояснил, что программа «Безопасные качественные дороги» на 2024 год уже сформирована, включить в нее ремонт этого объекта сейчас не представляется возможным.

«Однако этим вопросом обязательно будем заниматься совместно с городскими службами, чтобы обеспечить содержание данной дороги в проезжем состоянии. Обращение ваше я возьму на контроль, отправлю соответствующий запрос в управление ЖКХ города Пензы. Будем работать над этой проблемой», — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.