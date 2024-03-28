Олег Мельниченко провел личный прием граждан
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Пенза, 28 марта 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко провел личный прием граждан.
Фото: Pnzreg.ru
Большинство вопросов, с которыми жители обратились к главе региона, касались дорожного строительства, благоустройства, ремонта социально значимых учреждений.
Екатерина Захарова подняла вопрос о капитальном ремонте кровли в школе №32 города Пензы.
«Уже года два течет крыша, особенно сейчас, когда тает снег, на третьем этаже во всех кабинетах. Я знаю, что средства выделялись в прошлом году, но ремонт не начат», — сказала она.
По словам Олега Мельниченко, подготовлена проектно-сметная документация на капремонт кровли, средства выделены.
«Как только погода позволит, работы начнут. Беру этот вопрос на личный контроль», — сказал губернатор
«Мы реализуем в регионе программу капитального ремонта школ. Этим вопросом многие десятилетия не занимались, поэтому идем к его решению поэтапно. В прошлом году мы отремонтировали 33 учреждения образования, в 2024–2026-м запланирован к капремонту еще 31 объект. Мы максимально приводим в порядок школы, а также строим новые», — отметил Олег Мельниченко.
Жительница микрорайона Ахуны Тамара Радайкина подняла вопросы о ремонте пешеходной дорожки на улице Спартаковской и обустройстве цветников.
«У нас микрорайон красивый, зеленый, очень хочется его облагородить», — подчеркнула она.
«Представители мэрии докладывают, что в этом году запланировано обустройство клумб в Ахунах на перекрестках улиц Коннозаводской и Подлесной, а также Спартаковской и Коннозаводской», — ответил Олег Мельниченко.
«Что касается пешеходной дорожки, поручил включить ее в план работ. Средства изыщут, тротуар сделают», — добавил он.
Светлана Токарева обратилась по поводу освещения дороги от пересечения улиц Нейтральной и Антонова до выезда из Пензы.
«Нам говорили, что сеть расширят до выезда в сторону Заречного. Очень ждем, когда будут закончены работы. Я этой дорогой постоянно пользуюсь, домой возвращаюсь в темное время суток, некомфортно», — рассказала местная жительница.
«Все работы уже спланированы, подрядчик определен, материал закуплен. До 1 августа мэрия обещает процесс закончить», — сказал губернатор.
Как сообщает пресс-служба облправительства, работы в этом микрорайоне ведутся в два этапа. В 2022 году было установлено 40 светоточек, в 2024-м появится еще 61 светильник.