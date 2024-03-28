Олег Мельниченко провел личный прием граждан Общество

Пенза, 28 марта 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко провел личный прием граждан.

Фото: Pnzreg.ru

Большинство вопросов, с которыми жители обратились к главе региона, касались дорожного строительства, благоустройства, ремонта социально значимых учреждений.

Екатерина Захарова подняла вопрос о капитальном ремонте кровли в школе №32 города Пензы.

«Уже года два течет крыша, особенно сейчас, когда тает снег, на третьем этаже во всех кабинетах. Я знаю, что средства выделялись в прошлом году, но ремонт не начат», — сказала она.

По словам Олега Мельниченко, подготовлена проектно-сметная документация на капремонт кровли, средства выделены.

«Как только погода позволит, работы начнут. Беру этот вопрос на личный контроль», — сказал губернатор

«Мы реализуем в регионе программу капитального ремонта школ. Этим вопросом многие десятилетия не занимались, поэтому идем к его решению поэтапно. В прошлом году мы отремонтировали 33 учреждения образования, в 2024–2026-м запланирован к капремонту еще 31 объект. Мы максимально приводим в порядок школы, а также строим новые», — отметил Олег Мельниченко.

Жительница микрорайона Ахуны Тамара Радайкина подняла вопросы о ремонте пешеходной дорожки на улице Спартаковской и обустройстве цветников.

«У нас микрорайон красивый, зеленый, очень хочется его облагородить», — подчеркнула она.

«Представители мэрии докладывают, что в этом году запланировано обустройство клумб в Ахунах на перекрестках улиц Коннозаводской и Подлесной, а также Спартаковской и Коннозаводской», — ответил Олег Мельниченко.

«Что касается пешеходной дорожки, поручил включить ее в план работ. Средства изыщут, тротуар сделают», — добавил он.

Светлана Токарева обратилась по поводу освещения дороги от пересечения улиц Нейтральной и Антонова до выезда из Пензы.

«Нам говорили, что сеть расширят до выезда в сторону Заречного. Очень ждем, когда будут закончены работы. Я этой дорогой постоянно пользуюсь, домой возвращаюсь в темное время суток, некомфортно», — рассказала местная жительница.

«Все работы уже спланированы, подрядчик определен, материал закуплен. До 1 августа мэрия обещает процесс закончить», — сказал губернатор.

Как сообщает пресс-служба облправительства, работы в этом микрорайоне ведутся в два этапа. В 2022 году было установлено 40 светоточек, в 2024-м появится еще 61 светильник.