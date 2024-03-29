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В Пензенской области в 2023 году отремонтировано около 250 км дорог к 46 селам и в райцентрах — губернатор

16:45 | 29.03.2024 | Общество

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Пенза, 29 марта 2024. PenzaNews. Около 250 км дорог к 46 селам и в райцентрах отремонтировано в 2023 году. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, выступая на сессии Законодательного собрания с отчетом о деятельности правительства региона за минувший год.

В Пензенской области в 2023 году отремонтировано около 250 км дорог к 46 селам и в райцентрах — губернатор

Фото: Pnzreg.ru

«Мы впервые начали региональную программу по ремонту дорог местного значения, рассчитанную на пять лет. В прошлом году отремонтировали почти 250 км дорог к 46 селам, а также в райцентрах», — сказал он.

Глава региона отметил, что в 2024 году работа над улучшением транспортной доступности будет продолжена.

«Мы одними из первых в стране защитили в Росавтодоре программу дорожной деятельности Пензенской области на период 2024–2028 годов. За пять лет планируется привести в нормативное состояние более 1 тыс. км автомобильных дорог регионального и местного значения, а также несколько мостовых сооружений», — сказал Олег Мельниченко.

Как сообщает пресс-служба облправительства, по итогам 2023 года в Пензенской области отремонтировано, построено и реконструировано более 500 км автодорог регионального (межмуниципального) и местного значения.

Общая стоимость работ превысила 12 млрд. рублей.

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