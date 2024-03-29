Сергей Федотов вручил региональные награды представителям судейского сообщества Пензенской области Общество

Пенза, 29 марта 2024. PenzaNews. Вице-губернатор Пензенской области Сергей Федотов вручил региональные награды представителям судейского сообщества.

Фото: Pnzreg.ru

Церемония награждения состоялась в рамках совещания, посвященного итогам работы судов Пензенской области в 2023 году.

Вице-губернатор наградил медалью ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени Владимира Симонова, Вячеслава Сударикова и Виктора Ховрина.

«Справедливость судебных решений, которые вы выносите, является важным фактором правопорядка и социальной стабильности в регионе. Судейское сообщество защищает права граждан в имущественной, жилищной, семейной, трудовой, пенсионной и других сферах. При этом судебная система постоянно совершенствуется, откликаясь на вызовы и запросы современности. Все судебные инстанции на территории региона руководствуются принципами гуманности, провозглашенными президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным», — отметил Сергей Федотов.

Он подчеркнул также, что качество правосудия остается на высоком уровне. В 2023 году, как и в предыдущем, все дела были рассмотрены судами в установленный законом срок.

Вице-губернатор обратил внимание на высокую стабильность судебных решений к числу оконченных дел. Суды всех инстанций в регионе, несмотря на большую нагрузку, успешно справляются с потоком административных и гражданских дел — только мировыми судами окончено производством порядка 150 тыс. таких дел.

«Благодарю вас за высокий профессионализм и преданность судейской профессии. Хочу пожелать дальнейших успехов в укреплении основ конституционного строя и верховенства законов Российской Федерации», — цитирует Сергея Федотова пресс-служба облправительства.