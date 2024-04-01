Мельниченко сообщил о начале капитального ремонта пензенского колледжа архитектуры и строительства Общество

Пенза, 1 апреля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о начале капитального ремонта колледжа архитектуры и строительства.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«Начали капитальный ремонт пензенского колледжа архитектуры и строительства. Работы финансируются за счет 100-миллионного гранта, выигранного в рамках федеральной программы «Профессионалитет». Приведем в порядок не только сам колледж на Набережной реки Пензы, но и здание на улице Собинова, где разместятся мастерские и лаборатории с современным оборудованием», — написал глава региона в своем Telegram-канале в понедельник, 1 апреля.

Он добавил, что на базе колледжа заработает учебно-производственный кластер «Строительство и дорожное хозяйство».

«Это позволит открыть обучение по новым специальностям, которые очень востребованы в нашем регионе. Начнем готовить мостостроителей, мастеров и прорабов, уделим особое внимание рабочим профессиям», — пояснил Олег Мельниченко.

«Будем продолжать наше участие в федеральной программе «Профессионалитет». Это открывает новые возможности перед учебными заведениями, перед студентами, перед всем Пензенским регионом. В ближайших планах — создание педагогического, машино- и приборостроительного кластеров. В прошлом году на базе учреждений профессионального образования мы открыли 18 лабораторий, в этом создадим еще 30. Практическая подготовка — важный момент в обучении молодых специалистов», — подчеркнул губернатор.