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Уровень воды в Сердобе превышает 5-метровую отметку

16:14 | 02.04.2024 | Общество

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Пенза, 2 апреля 2024. PenzaNews. Уровень воды в реке Сердобе Пензенской области составляет более 5 метров. Об этом сообщил глава Сердобского района Александр Бедикин.

Уровень воды в Сердобе превышает 5-метровую отметку

Фото: T.me/av_bedikin

«Сегодня по состоянию на 14.00 вода в реке Сердобе находится на уровне 5 метров 5 см. Данный уровень сохраняется на протяжении 16 часов», — написал он в своем Telegram-канале во вторник, 2 апреля.

Накануне Александр Бедикин проинформировал, что на 14.00 1 апреля уровень воды в Сердобе составлял 4 метра 95 см. Тогда он написал, что «можно отметить тенденцию к стабилизации, так как за последние 16 часов вода в реке поднялась на 5 см».

По словам главы района, подъем уровня воды в Сердобе наблюдается с 28 марта: на 13.00 29 марта он составлял 2 метра 85 см, на полдень 30 марта — 4 метра 10 см, на 11.30 31 марта — 4 метра 65 см.

На минувшей неделе Александр Бедикин сообщил также, что силы и средства Сердобского района к паводку готовы, выставлен круглосуточный пост контроля за паводковой обстановкой, с жителями домов, находящихся в зоне подтопления, проводятся профилактические беседы о порядке действий во время половодья, организован пункт временного размещения граждан.

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