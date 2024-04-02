Сотрудники МЧС держат на контроле паводковую ситуацию в Нижнеломовском районе Общество

Пенза, 2 апреля 2024. PenzaNews. Сотрудники МЧС держат на контроле паводковую ситуацию в Нижнеломовском районе Пензенской области, силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона функционируют в режиме повышенной готовности. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ГУ МЧС России по Пензенской области во вторник, 2 апреля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«МЧС в режиме звукового оповещения информирует население о приближении к критическому уровню воды. По улицам города курсирует автомобиль чрезвычайного ведомства, оснащенный специальным громкоговорящим устройством. С его помощью по ходу следования озвучиваются сообщения», — сказано в тексте.

Из него следует также, что сотрудниками третьего пожарно-спасательного отряда совместно с представителями администрации района был проведен рейд по местам возможного подтопления жилого сектора Нижнего Ломова, в ходе которого гражданам напомнили, как действовать во время паводка и что необходимо иметь при себе на случай эвакуации.