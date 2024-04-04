12:27:56 Четверг, 4 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе разработали прототип нового полетного контроллера для БПЛА

11:02 | 04.04.2024 | Общество

Печать

Пенза, 4 апреля 2024. PenzaNews. Ученые и студенты Пензенского государственного университета разработали прототип полетного контроллера для дронов, который позволяет настраивать беспилотник и управлять им через приложение для смартфона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

В Пензе разработали прототип нового полетного контроллера для БПЛА. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для настройки современных дронов требуется USB-кабель и компьютер или ноутбук. В нашем варианте для настройки коптера и программы полета можно обойти это, и с помощью смартфона и беспроводного подключения Wi-Fi выполнять необходимые действия», — отметил разработчик контроллера, студент ПГУ Федор Бобылев.

Полетный контроллер — это электронное устройство, управляющее БПЛА. Он стабилизирует аппарат в воздухе, удерживает нужную высоту, совершает автоматический полет по заданным заранее точкам, обеспечивает безопасность полета. Прототип контроллера оборудован встроенным Wi-Fi-модулем, гироскопом и акселерометром для измерения ускорения.

Разработка предназначена для дронов потребительского класса, например, перевозящих грузы. Управление полетным контроллером будет проводиться через специальное приложение для смартфона на системе Android. Контроллер подключается к смартфону, который является точкой доступа. В настоящее время ученые разрабатывают технологию, при которой сам контроллер сможет создавать точку доступа, а также усовершенствуют инерциальный метод навигации, который не требует использования спутниковой системы GPS.

«Нередки случаи, когда спутниковые координаты в городской черте под действием каких-либо факторов искажаются, дрон теряет связь с оператором и не возвращается. Инерциальная система поможет этого избежать. Летательный аппарат вернется в точку взлета или в зону 100 метров вокруг нее. Это даст возможность установить связь с коптером и безопасно посадить его», — пояснил Федор Бобылев.

Читайте также
Житель Пензенского района стал жертвой мошенничества при покупке квадроцикла В отношении пензенца, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело
Прокурор Сердобского района проверил готовность сил и средств муниципального образования к прохождению паводка В Пензе прокуратура организовала проверку по факту падения ребенка из окна
Житель Белинского района после застолья украл у своего соседа более 28 тыс. рублей В Пензе мужчина после застолья украл из автомобиля приятеля перфоратор и лазерный уровень
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама