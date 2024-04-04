В Пензе разработали прототип нового полетного контроллера для БПЛА Общество

Пенза, 4 апреля 2024. PenzaNews. Ученые и студенты Пензенского государственного университета разработали прототип полетного контроллера для дронов, который позволяет настраивать беспилотник и управлять им через приложение для смартфона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

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«Для настройки современных дронов требуется USB-кабель и компьютер или ноутбук. В нашем варианте для настройки коптера и программы полета можно обойти это, и с помощью смартфона и беспроводного подключения Wi-Fi выполнять необходимые действия», — отметил разработчик контроллера, студент ПГУ Федор Бобылев.

Полетный контроллер — это электронное устройство, управляющее БПЛА. Он стабилизирует аппарат в воздухе, удерживает нужную высоту, совершает автоматический полет по заданным заранее точкам, обеспечивает безопасность полета. Прототип контроллера оборудован встроенным Wi-Fi-модулем, гироскопом и акселерометром для измерения ускорения.

Разработка предназначена для дронов потребительского класса, например, перевозящих грузы. Управление полетным контроллером будет проводиться через специальное приложение для смартфона на системе Android. Контроллер подключается к смартфону, который является точкой доступа. В настоящее время ученые разрабатывают технологию, при которой сам контроллер сможет создавать точку доступа, а также усовершенствуют инерциальный метод навигации, который не требует использования спутниковой системы GPS.

«Нередки случаи, когда спутниковые координаты в городской черте под действием каких-либо факторов искажаются, дрон теряет связь с оператором и не возвращается. Инерциальная система поможет этого избежать. Летательный аппарат вернется в точку взлета или в зону 100 метров вокруг нее. Это даст возможность установить связь с коптером и безопасно посадить его», — пояснил Федор Бобылев.