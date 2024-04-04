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Понтонный мост в «Спутнике» будет временно закрыт с 5 апреля

17:07 | 04.04.2024 | Общество

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Пенза, 4 апреля 2024. PenzaNews. Понтонный мост в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области будет временно закрыт с 5 апреля в связи с проведением плановых профилактических работ. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале «Город Спутник Пенза».

Понтонный мост в «Спутнике» будет временно закрыт с 5 апреля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В пятницу, 5 апреля, понтонный мост, соединяющий микрорайон с правобережьем Пензы, будет закрыт для плановых профилактических мероприятий. Работы начнутся в 9.30, после утреннего транспортного пика. В последующем необходимо будет выбрать другой маршрут передвижения», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что, по оценкам специалистов, профилактические работы продлятся до 9–10 апреля, об открытии переправы будет сообщено дополнительно.

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