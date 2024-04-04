Мельниченко принял участие в совещании по вопросам восстановления социально значимых объектов в новых регионах РФ Общество

Пенза, 4 апреля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в совещании по вопросам восстановления социально значимых объектов в новых регионах РФ, которое в формате видеоконференции провел заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Фото: Pnzreg.ru

В начале совещания вице-премьер напомнил, что накануне президент РФ Владимир Путин открыл ряд важных объектов: Донецкий республиканский перинатальный центр имени профессора В.К. Чайки, филиал Волгоградской академии МВД России в Мариуполе, зал тяжелой атлетики специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва в Луганске и десять многоквартирных жилых домов.

Марат Хуснуллин поблагодарил глав новых субъектов Российской Федерации и регионов-шефов, Минстрой, ППК «Единый заказчик», Фонд развития территорий, администрацию президента РФ и ведомства, которые работают с новыми регионами, за регулярно вводимые социально значимые объекты.

В ходе совещания были одобрены представленные Минстроем откорректированные планы работ по восстановлению и строительству объектов жилья и инфраструктуры до 2028 года.

Кроме того, было отмечено, что в этом году в соответствии с ранее сформированным комплексным планом в новых регионах за счет поддержки регионов-шефов планируется восстановить порядка 259 автомобильных дорог протяженностью 489 км, а также отремонтировать почти 1 млн. кв. метров дорожного полотна.

Помимо этого, участники совещания обсудили вопросы, касающиеся своевременного выполнения работ на объектах образования, открытия МФЦ, и другие.

Как сообщает пресс-служба облправительства, Пензенской областью на территории Пологовского и Токмакского районов Запорожской области реализуется специальный инфраструктурный проект. В 2024 году запланировано привести в порядок 13 объектов в городах Токмак и Пологи — артезианские скважины, водопроводы, канализационные насосные станции, дворец спорта. В Токмаке посетителей уже принимает запущенный в феврале первый многофункциональный центр «Мои документы». Отремонтированное здание школы находится в стадии приемки.

На объектах трудятся пензенские и местные специалисты. Уже утверждены планы восстановительных работ на 2025–2028 годы.

Комментируя итоги совещания, губернатор Олег Мельниченко отметил, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию дал поручение о продлении программы социально-экономического развития новых регионов до 2030 года.

«Будем помогать налаживать там мирную жизнь, восстанавливать разрушенные здания и коммуникации, поддерживать граждан, пока требуется наша помощь», — подчеркнул он.