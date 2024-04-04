Роспотребнадзор в Пензе начал эпидрасследование в связи с возможным отравлением школьников парами хлора в бассейне Общество

Пенза, 4 апреля 2024. PenzaNews. Управление Роспотребнадзора по Пензенской области начало эпидрасследование в связи с возможным отравлением школьников парами хлора в бассейне учебного заведения в Пензе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Роспотребнадзор в Пензе проводит эпидрасследование по возможному отравлению школьников парами хлора в бассейне. Сотрудниками ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» взяты пробы воды и воздуха на содержание хлора, а также проведена проверка параметров микроклимата в помещении бассейна — температуры, влажности и других. В настоящее время работа бассейна приостановлена», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

По данным Минздрава Пензенской области, за медицинской помощью обратились семь учащихся пятого класса средней школы №71 Пензы.

«Дети осмотрены, обследованы, шесть из них отпущены домой. Один ребенок госпитализирован с хирургической патологией. Отравление хлорсодержащим веществом в данный момент не подтверждается», — сообщили в министерстве.