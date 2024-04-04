20:58:43 Четверг, 4 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Роспотребнадзор в Пензе начал эпидрасследование в связи с возможным отравлением школьников парами хлора в бассейне

18:42 | 04.04.2024 | Общество

Печать

Пенза, 4 апреля 2024. PenzaNews. Управление Роспотребнадзора по Пензенской области начало эпидрасследование в связи с возможным отравлением школьников парами хлора в бассейне учебного заведения в Пензе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Роспотребнадзор в Пензе начал эпидрасследование в связи с возможным отравлением школьников парами хлора в бассейне

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Роспотребнадзор в Пензе проводит эпидрасследование по возможному отравлению школьников парами хлора в бассейне. Сотрудниками ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» взяты пробы воды и воздуха на содержание хлора, а также проведена проверка параметров микроклимата в помещении бассейна — температуры, влажности и других. В настоящее время работа бассейна приостановлена», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

По данным Минздрава Пензенской области, за медицинской помощью обратились семь учащихся пятого класса средней школы №71 Пензы.

«Дети осмотрены, обследованы, шесть из них отпущены домой. Один ребенок госпитализирован с хирургической патологией. Отравление хлорсодержащим веществом в данный момент не подтверждается», — сообщили в министерстве.

Читайте также
В Мокшанском районе иностранный гражданин обвиняется в покушении на дачу взятки сотруднику полиции Житель Пензенского района стал жертвой мошенничества при покупке квадроцикла
В отношении пензенца, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело Прокурор Сердобского района проверил готовность сил и средств муниципального образования к прохождению паводка
В Пензе прокуратура организовала проверку по факту падения ребенка из окна Житель Белинского района после застолья украл у своего соседа более 28 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама