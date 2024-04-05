Пензенских охотников просят поделиться фотографиями добытой водоплавающей и болотно-луговой дичи Общество

Пенза, 5 апреля 2024. PenzaNews. Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области обратилось к охотникам с просьбой поделиться фотографиями водоплавающей и болотно-луговой дичи для изучения объемов добычи.

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«Уважаемые охотники! В связи с изучением ФГБУ «ФНИЦ Охота» объемов добычи водоплавающей дичи министерство просит оказать содействие в сборе материалов. Фотографии добытой водоплавающей и болотно-луговой дичи могут быть сделаны на месте охоты или на месте доставки, хранения добытых птиц (охотничий лагерь, база) до того, как тушки подвергнутся какой-либо обработке (ощипывание, разделка). В тех случаях, когда обработка тушек птиц уже проведена, должны быть сфотографированы неповрежденные или слабоизмененные части тела птицы, например, оставленные на тушке неощипанные крылья и головы или уже отделенные от тела крылья и головы», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Минлесхоза региона.

В нем добавляется, что цифровые фотографии добытых птиц и отсканированные опросные листы необходимо направить по электронной почте в течение 30 дней после завершения сезона весенней охоты.

«Опросные листы также можно посылать обычной почтой. Анкету можно заполнить анонимно», — сказано в тексте.