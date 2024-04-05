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Пожароопасный сезон объявлен в Пензенской области с 5 апреля

18:14 | 05.04.2024 | Общество

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Пенза, 5 апреля 2024. PenzaNews. Календарный период прохождения пожароопасного сезона на территории Пензенской области определен с 5 апреля по 15 октября 2024 года. Об этом говорится в постановлении регионального правительства №183-пП.

Пожароопасный сезон объявлен в Пензенской области с 5 апреля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как указано в сообщении, размещенном в Telegram-канале Минлесхоза региона, во время пожароопасного сезона в лесах запрещено выполнять пожароопасные работы, разводить костры, готовить пищу с использованием открытого огня, сжигать сухую растительность и бытовой мусор.

В тексте отмечается, что за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах будут следить усиленные патрули лесной охраны.

«За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность, на граждан [может быть наложен штраф] от 15 тыс. рублей», — напоминается в сообщении.

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