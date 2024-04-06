Пензенские специалисты помогают ликвидировать последствия обстрелов в Пологовском и Токмакском районах Общество

Пенза, 6 апреля 2024. PenzaNews. Пензенские специалисты помогают ликвидировать последствия обстрелов ВСУ на территории Пологовского и Токмакского районов Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«ВСУ продолжают террор мирного населения в Пологовском и Токмакском районах. Обстрелы, теракт на трансформаторной подстанции, снова обстрелы — так прошли там минувшие сутки. Укронацисты били по жилым кварталам Токмака, по энергоструктуре Молочанска, по школе и домам села Коханое. Сегодня ночью разбили трансформаторную подстанцию в Пологах. Один из местных жителей доставлен в больницу с осколочным ранением. Нарушена работа систем жизнеобеспечения населенных пунктов. Люди остались без подачи электричества, газа и воды. Аварийные бригады работают в авральном режиме, восстанавливая поврежденную инфраструктуру», — написал глава региона в своем Telegram-канале в субботу, 6 апреля.

Олег Мельниченко отметил, что «в этот трудный момент пензенцы рядом с жителями Запорожской области».

«Наши специалисты подключают генераторы, чтобы возобновить работу водоканала, развозят воду по жилым кварталам, ликвидируют последствия обстрелов — вставляют выбитые стекла, ремонтируют поврежденные крыши», — пояснил губернатор.

«Своих не бросаем. Обязательно доведем СВО до победы и вернем мирную жизнь в наши новые регионы», — подчеркнул он.