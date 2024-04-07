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Алексей Дубровин назначен прокурором Октябрьского района Пензы

09:34 | 07.04.2024 | Общество

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Пенза, 7 апреля 2024. PenzaNews. Советник юстиции Алексей Дубровин приказом генерального прокурора России назначен на должность прокурора Октябрьского района города Пензы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Алексей Дубровин назначен прокурором Октябрьского района Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Дубровин Алексей Геннадьевич родился в Мытищах в 1988 году.

В 2012 году окончил Московскую государственную юридическую академию имени О.Е. Кутафина по специальности «Юриспруденция».

С 2014 года проходит службу в органах прокуратуры. Начал свой профессиональный путь с должности помощника подольского городского прокурора.

Замещал должности прокурора отдела по надзору за исполнением федерального законодательства в сфере оборонно-промышленного комплекса управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Московской области, прокурора отдела координации и методического обеспечения деятельности прокуратур ЗАТО и по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах управления по надзору за исполнением законов в сфере ОПК Генпрокуратуры РФ, старшего прокурора отдела по надзору за исполнением федерального законодательства управления Генпрокуратуры РФ в Северо-Кавказском округе, старшего прокурора отдела по надзору за исполнением федерального законодательства управления по Северо-Кавказскому федеральному округу главного управления Генпрокуратуры РФ в Северо-Кавказском и Южных федеральных округах.

Неоднократно поощрялся генеральным прокурором России и прокурором Московской области.

Женат, воспитывает сына.

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