В Пензенской области 12 апреля пройдет региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства Общество

Пенза, 7 апреля 2024. PenzaNews. Региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Пензенской области в предстоящую пятницу, 12 апреля.

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Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте Минтруда региона, в областном центре площадкой проведения мероприятия станет киноконцертный зал «Пенза», в районах — центры занятости населения, которые в рамках нацпроекта «Демография» преобразованы в кадровые центры «Работа России».

«Планируется, что в региональном этапе ярмарки трудоустройства примут участие 160 предприятий, а в городе Пензе — порядка 70», — уточняется в тексте.

В нем поясняется, что посетители смогут ознакомиться с актуальными вакансиями, а также пообщаться с кадровыми и карьерными консультантами службы занятости населения.