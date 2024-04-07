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В Пензенской области 12 апреля пройдет региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства

13:19 | 07.04.2024 | Общество

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Пенза, 7 апреля 2024. PenzaNews. Региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Пензенской области в предстоящую пятницу, 12 апреля.

В Пензенской области 12 апреля пройдет региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте Минтруда региона, в областном центре площадкой проведения мероприятия станет киноконцертный зал «Пенза», в районах — центры занятости населения, которые в рамках нацпроекта «Демография» преобразованы в кадровые центры «Работа России».

«Планируется, что в региональном этапе ярмарки трудоустройства примут участие 160 предприятий, а в городе Пензе — порядка 70», — уточняется в тексте.

В нем поясняется, что посетители смогут ознакомиться с актуальными вакансиями, а также пообщаться с кадровыми и карьерными консультантами службы занятости населения.

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