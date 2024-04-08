В Пензенской области в ходе массовых проверок задержаны 40 нетрезвых водителей Общество

Пенза, 8 апреля 2024. PenzaNews. 40 водителей задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе массовых проверок, проведенных на территории Пензенской области с 5 по 7 апреля. Это следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

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В нем указано, что с начала года в Пензенской области зарегистрировано 9 ДТП с участием пьяных водителей, в которых 2 человека погибли и 12 получили травмы различной степени тяжести.

В тексте напоминается, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.