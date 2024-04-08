Дачный сезон в Пензе стартует 20 апреля Общество

Пенза, 8 апреля 2024. PenzaNews. Сезон дачных перевозок в Пензе стартует в субботу, 20 апреля.

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«Движение автобусов будет организовано по 19 сезонным маршрутам с четырьмя конечными остановками в количестве 27 единиц», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации города в понедельник, 8 апреля.

Там же размещен список сезонных маршрутов до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ по четырем поясам в зависимости от протяженности.

Планируется, что дачные автобусы в Пензе будут ходить с 20 апреля по 31 мая три дня в неделю (среда, суббота, воскресенье), с 1 июня по 31 августа — четыре (среда, пятница, суббота, воскресенье), с 1 по 30 сентября — вновь три (среда, суббота, воскресенье) и с 1 октября до окончания сезона — только по выходным (суббота, воскресенье).

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2023 году дачный сезон в Пензе продлился с 22 апреля по 15 октября, автобусами было перевезено более 284 тыс. человек.