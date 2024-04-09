Звезда Героя России Сергея Гринина и другие его награды переданы в пензенский краеведческий музей Общество

Пенза, 9 апреля 2024. PenzaNews. Медаль «Золотая Звезда» Героя России Сергея Гринина, погибшего в ходе специальной военной операции, а также другие его награды по инициативе родственников переданы на хранение в пензенский краеведческий музей.

Фото: Pnzreg.ru

«Сергей Анатольевич Гринин — первый из участвующих в СВО уроженцев Пензенской области удостоен Звезды Героя России [посмертно]. [...] По инициативе родных и близких Сергея Анатольевича передал «Золотую Звезду», грамоту о присвоении указом президента РФ звания Героя России, а также другие его награды на хранение в пензенский государственный краеведческий музей», — написал губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 8 апреля.

По словам главы региона, ко Дню Победы в музее откроется экспозиция, посвященная боевому пути Героя России.

Губернатор подчеркнул, что Сергей Гринин посвятил свою жизнь служению Родине, выполнял боевые задачи на территории Таджикистана, Сирии, Донецкой и Луганской народных республик.

«Командуя группой разведчиков, находясь на передовой, он обеспечивал прикрытие наших штурмовых отрядов. Помог штурмовикам закрепиться на выгодных позициях, отбивал контратаки противника. Вместе со своей группой ликвидировал более 20 укронацистов. Несмотря на тяжелые ранения, не оставил командование группой. Оказывал медицинскую помощь раненым бойцам. Увидев в небе вражеский дрон с боеприпасом, заслонил собой боевого товарища, чем спас ему жизнь», — написал Олег Мельниченко.