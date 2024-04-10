Олег Мельниченко поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам Общество

Пенза, 10 апреля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил мусульман с завершением священного месяца Рамадан и праздником Ураза-байрам.

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«В этот священный день сила веры и духовного обновления напоминает о вечных ценностях — сострадании, милосердии, справедливости, готовности творить добро, помогать нуждающимся», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что мусульманская умма Пензенской области многое делает для сохранения и приумножения славных традиций и заветов предков — обычаев добрососедства, взаимопонимания и веротерпимости, воспитания достойного молодого поколения.

«Пусть великий праздник Ураза-байрам принесет вам благополучие и счастье! Желаю крепкого здоровья, процветания, успехов во всех делах и начинаниях!» — пожелал Олег Мельниченко.