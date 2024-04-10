В Пензе планируется высадить более 296 тыс. однолетних цветов Общество

Пенза, 10 апреля 2024. PenzaNews. Клумбы в Пензе в этом году украсят свыше 296 тыс. цветов, в их числе петунии, кохии, сальвии и другие. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

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«Необходимое количество корней однолетних растений [...] уже закуплено МБУ «Пензавтодор». Сейчас все они находятся у подрядной организации. При наступлении благоприятных погодных условий их доставят в областной центр в течение нескольких суток для высадки», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что разработаны эскизы 35 крупных цветников, общая площадь цветников составит около 6 тыс. кв. метров.

Из сообщения следует, что к майским праздникам специалисты начнут оформлять газоны и клумбы у монумента воинской и трудовой славы пензенцев, в скверах «Пионерский» и «Проводы»; затем планируется высадить цветы на въездах в город, в районе аэропорта и монумента «Самолет», придорожных склонах на улицах 8 Марта, Плеханова, Славы, а также в скверах Пушкина, Ермина, Лермонтова, Белинского и других зеленых зонах.