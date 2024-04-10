20:35:23 Среда, 10 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе планируется высадить более 296 тыс. однолетних цветов

16:43 | 10.04.2024 | Общество

Печать

Пенза, 10 апреля 2024. PenzaNews. Клумбы в Пензе в этом году украсят свыше 296 тыс. цветов, в их числе петунии, кохии, сальвии и другие. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

В Пензе планируется высадить более 296 тыс. однолетних цветов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Необходимое количество корней однолетних растений [...] уже закуплено МБУ «Пензавтодор». Сейчас все они находятся у подрядной организации. При наступлении благоприятных погодных условий их доставят в областной центр в течение нескольких суток для высадки», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что разработаны эскизы 35 крупных цветников, общая площадь цветников составит около 6 тыс. кв. метров.

Из сообщения следует, что к майским праздникам специалисты начнут оформлять газоны и клумбы у монумента воинской и трудовой славы пензенцев, в скверах «Пионерский» и «Проводы»; затем планируется высадить цветы на въездах в город, в районе аэропорта и монумента «Самолет», придорожных склонах на улицах 8 Марта, Плеханова, Славы, а также в скверах Пушкина, Ермина, Лермонтова, Белинского и других зеленых зонах.

Читайте также
В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Автокресло – детям» В Пензе мужчина пострадал при опрокидывании электроскутера
Светомузыкальный фонтан в Пензе готовят к летнему сезону В Пензе перед судом предстанет водитель, который сбил инспектора ДПС, проводившего осмотр места ДТП
В Бессоновском районе браконьер убил самку бобра В Пензе организована прокурорская проверка по информации о падении ребенка в колодец
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама