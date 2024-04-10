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В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Автокресло – детям»

18:14 | 10.04.2024 | Общество

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Пенза, 10 апреля 2024. PenzaNews. 90 водителей привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ за нарушение требований к перевозке детей в ходе профилактического мероприятия «Автокресло – детям», которое прошло на дорогах Пензенской области 9 апреля. Это следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Автокресло – детям». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В текущем году на территории Пензенской области зарегистрировано 23 ДТП с участием детей-пассажиров, в которых 31 ребенок получил телесные повреждения. При оформлении трех материалов ДТП зафиксированы факты пренебрежения водителями правил перевозки детей», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что нарушение требований к перевозке малолетних пассажиров влечет наложение административного штрафа в размере 3 тыс. рублей.

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