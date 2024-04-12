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Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем космонавтики

10:22 | 12.04.2024 | Общество

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Пенза, 12 апреля 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил жителей областного центра с Днем космонавтики.

Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем космонавтики. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Этот праздник по праву символизирует неограниченные возможности нашей страны, трудолюбие, изобретательность и мужество ее граждан, выдающиеся научные и технические достижения, которые позволили сделать огромный шаг в освоении и изучении космоса и обеспечили России лидерство в этой сфере. 63 года назад наш соотечественник Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос, и этот подвиг не только обессмертил его имя, но и стал для многих символом беззаветной любви к Родине и верности долгу», — отметил спикер гордумы.

«Среди выдающихся покорителей галактики есть и пензенцы — имена Героя СССР Виктора Пацаева и Героя России Александра Самокутяева известны каждому жителю нашего региона. Пенза вносила и вносит достойный вклад в развитие космической отрасли, оборудование, производимое на наших заводах, широко применяется при изготовлении космических аппаратов. Уверен, что и впредь столица Сурского края, ее научные и технические достижения, люди, посвятившие свою жизнь небу и космосу, будут вызывать у каждого из нас чувство глубокого уважения», — подчеркнул он.

Владимир Мутовкин пожелал пензенцам счастья, здоровья, добра, ярких событий, покорения новых вершин и мирного неба над головой.

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