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Зампрокурора Пензенской области Евгений Новиков провел личный прием жителей Пачелмского района

16:56 | 12.04.2024 | Общество

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Пенза, 12 апреля 2024. PenzaNews. Заместитель прокурора Пензенской области Евгений Новиков провел выездной личный прием жителей Пачелмского района в минувший четверг, 11 апреля.

Зампрокурора Пензенской области Евгений Новиков провел личный прием жителей Пачелмского района

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«На прием обратились 14 граждан по вопросам неудовлетворительного состояния дорожного покрытия, благоустройства территории, отсутствия горячего водоснабжения в школе, предоставления земельного участка многодетной семье, несвоевременного обеспечения инвалида необходимыми лекарственными препаратами, нерегулярного вывоза твердых коммунальных отходов, ненадлежащего состояния детской площадки», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что от заявителей поступило 13 письменных обращений, ход и результаты рассмотрения которых находятся на личном контроле заместителя прокурора области.

«Прокурору района даны поручения о проведении соответствующих проверочных мероприятий», — сказала собеседница агентства.

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