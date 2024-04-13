Олег Мельниченко призвал помочь пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области Общество

Пенза, 13 апреля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко призвал чиновников и представителей бизнеса помочь пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области.

Фото: Pnzreg.ru

«Вы все знаете, что произошло в Оренбургской области. [...] Надо помогать людям», — сказал он в ходе встречи с главами городских округов и муниципальных районов, руководителями предприятий, организаций и учреждений Пензенской области, которая состоялась в правительстве региона в режиме видеоконференции в минувшую пятницу, 12 апреля.

Олег Мельниченко отметил, что важно материально поддержать людей, дома которых затопило, соответствующую помощь собирает Российский Красный Крест.

«Прошу руководителей предприятий и организаций провести необходимую работу с сотрудниками по поддержке пострадавших от наводнения, а также подумать, чем ваши учреждения могут помочь Оренбургской области», — обратился он к присутствующим.

По словам губернатора, государственные служащие Пензенской области передают свой дневной заработок в фонд поддержки Оренбургской области.

Глава региона выразил уверенность в том, что муниципальные служащие последуют этому примеру.

«Это пока малая толика того, что можно сделать. Когда уйдет вода, по всей видимости, от нас потребуется и другая поддержка. Будем просить строительные и дорожные организации вести восстановительные работы. Оренбургская область в одиночку эту проблему не закроет, нужно будет помогать с техникой и сотрудниками», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Как сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области, по состоянию на утро 13 апреля в регионе подтоплено 12 тыс. 213 жилых домов, в том числе 123 многоквартирных, и 17 тыс. 203 приусадебных участка.

Эвакуированы 13 тыс. 194 человека. Из них 1 тыс. 145 человек, в том числе 212 детей, находятся в пунктах временного размещения.

В Оренбургскую область доставлено более 1,8 тыс. тонн гуманитарной помощи из 11 субъектов РФ. Воду, продукты питания, средства гигиены и непродовольственные товары привозят на склады, после чего распределяют в пункты временного размещения и через волонтерские организации.