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В Пензенской области архивисты проведут выставку «По следам забытых усадеб»

12:05 | 13.04.2024 | Общество

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Пенза, 13 апреля 2024. PenzaNews. Методическая комиссия министерства по делам архивов Пензенской области рассмотрела тематико-экспозиционный план выставки «По следам забытых усадеб».

В Пензенской области архивисты проведут выставку «По следам забытых усадеб»

Фото: Penzarhiv.pnzreg.ru

Она будет посвящена истории сельских усадеб на территории Пензенской губернии в период 1917–1919 годов, а именно их разграблению, национализации и последующей ликвидации.

Основным источником информации при подготовке к выставке стали документы, хранящиеся в фондах государственного архива региона.

«В экспозиции использованы [...] журнал заседания технической комиссии по национализации бывших частновладельческих имений Пензенского уезда за 19 декабря 1918 года, приказ земельной коллегии Пензенского уездного совета крестьянских депутатов об отчете о полученных наличных денежных средствах при ликвидации частновладельческих имений и о внесении их в уездную земельную коллегию за 23 июля 1918 года, прошение бывшего помещика А.А. Гевлича о возвращении ему мебели, книг и других домашних вещей из его имения при деревне Поперечной с приложенной описью домашнего имущества за 16 января 1918 года, жалоба землевладелицы Мокшанского уезда Пензенской губернии Н.Н. Анненковой на действия крестьян села Анучино Тоузаковской волости в министерство земледелия за 15 августа 1917 года и другие документы», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства по делам архивов Пензенской области.

В нем отмечается, что все рассмотренные материалы выставки одобрены и рекомендованы к размещению на официальном сайте государственного архива 15 апреля.

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