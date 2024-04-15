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Бастрыкин поручил представить доклад по информации о нарушении жилищных прав в Пензенской области

09:45 | 15.04.2024 | Общество

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Пенза, 15 апреля 2024. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации о нарушении жилищных прав в Пензенской области.

Бастрыкин поручил представить доклад по информации о нарушении жилищных прав в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В средствах массовой информации сообщалось, что в Пензенской области местные власти отказываются расселять жилой многоквартирный дом 1951 года постройки, признанный аварийным и фактически разрушающийся. По данному факту следственным управлением СК России по Пензенской области организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале информационного центра СКР в минувшее воскресенье, 14 апреля.

«А.И. Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления С.В. Родионову представить доклад о ходе доследственной проверки», — добавляется в тексте.

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