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В Пензенской области в ходе массовых проверок задержаны 50 нетрезвых водителей

13:47 | 15.04.2024 | Общество

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Пенза, 15 апреля 2024. PenzaNews. 50 водителей задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе массовых проверок, проведенных на территории Пензенской области с 12 по 14 апреля. Это следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

В Пензенской области в ходе массовых проверок задержаны 50 нетрезвых водителей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем указано, что с начала года в Пензенской области зарегистрировано 11 ДТП с участием пьяных водителей, в которых 2 человека погибли и 16 получили травмы различной степени тяжести.

В тексте напоминается, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

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