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В Пензенской области за выходные выявлено три нарушения охотничьего законодательства

15:48 | 15.04.2024 | Общество

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Пенза, 15 апреля 2024. PenzaNews. Три нарушения законодательства выявлено на территории охотничьих угодий в Пензенской области в минувшие выходные.

В Пензенской области за выходные выявлено три нарушения охотничьего законодательства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте Минлесхоза региона, они зафиксированы в ходе проведения мероприятий по охране объектов животного мира.

В нем уточняется, что в числе нарушений — охота без разрешения, провоз расчехленного заряженного оружия, пользование объектами животного мира с нарушением условий, предусмотренных разрешением.

«В отношении граждан, совершивших правонарушения, составлены административные протоколы. В соответствии с действующим законодательством [...] гражданам грозит административный штраф в размере до 4 тыс. рублей», — сказано в тексте.

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