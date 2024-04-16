С 20 апреля начнут ходить автобусы из Заречного до дач Общество

Пенза, 16 апреля 2024. PenzaNews. Сезон дачных перевозок в Заречном Пензенской области стартует в предстоящую субботу, 20 апреля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

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«Изначально открытие дачного сезона планировалось на 28 апреля, однако по просьбам зареченцев перевозчик принял решение начать его на неделю раньше. 20 и 21 апреля автобусы будут курсировать по сокращенному графику — до 19.00», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что график движения опубликован на сайте МП «Автотранс», в дни перевозок в направлении коллективных садов автобусы, курсирующие по маршрутам №4, №5 и №103, будут заходить на КПП №6.

В сообщении указано, что стоимость проезда до садоводческих обществ с этого сезона повысится: в зависимости от маршрута она составит от 25 до 55 рублей для основной категории пассажиров и от 20 до 45 рублей для льготников.