В Камешкирском районе прокуратура проверила исполнение законодательства в ДК после обращения местной жительницы по поводу утери ее трудовой книжки Общество

Пенза, 16 апреля 2024. PenzaNews. Прокуратура Камешкирского района Пензенской области после обращения на личный прием местной жительницы по поводу утери бывшим работодателем ее трудовой книжки проверила исполнение трудового законодательства в доме культуры.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте прокуратуры региона, в ходе проверки установлено, что работа по ведению, хранению, учету и выдаче трудовых книжек в МБУК «МЦРДК Камешкирского района Пензенской области» надлежащим образом не организована, нарушения нормативных требований послужили одной из причин утраты работодателем трудовой книжки заявительницы.

«Кроме того, выявлен еще один факт невыдачи уволенному в сентябре 2023 года работнику трудовой книжки и отсутствия его уведомления о необходимости явиться за документом либо дать согласие на отправку его по почте», — отмечается в тексте.

В нем указано, что по итогам проверки прокурор района внес представление руководителю дома культуры, нарушения устранены, заявительнице выдан дубликат трудовой книжки, одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

«По возбужденному прокурором района делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, руководитель учреждения культуры оштрафован на 2 тыс. рублей», — говорится в сообщении.