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В Камешкирском районе прокуратура проверила исполнение законодательства в ДК после обращения местной жительницы по поводу утери ее трудовой книжки

15:42 | 16.04.2024 | Общество

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Пенза, 16 апреля 2024. PenzaNews. Прокуратура Камешкирского района Пензенской области после обращения на личный прием местной жительницы по поводу утери бывшим работодателем ее трудовой книжки проверила исполнение трудового законодательства в доме культуры.

В Камешкирском районе прокуратура проверила исполнение законодательства в ДК после обращения местной жительницы по поводу утери ее трудовой книжки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте прокуратуры региона, в ходе проверки установлено, что работа по ведению, хранению, учету и выдаче трудовых книжек в МБУК «МЦРДК Камешкирского района Пензенской области» надлежащим образом не организована, нарушения нормативных требований послужили одной из причин утраты работодателем трудовой книжки заявительницы.

«Кроме того, выявлен еще один факт невыдачи уволенному в сентябре 2023 года работнику трудовой книжки и отсутствия его уведомления о необходимости явиться за документом либо дать согласие на отправку его по почте», — отмечается в тексте.

В нем указано, что по итогам проверки прокурор района внес представление руководителю дома культуры, нарушения устранены, заявительнице выдан дубликат трудовой книжки, одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

«По возбужденному прокурором района делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, руководитель учреждения культуры оштрафован на 2 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

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