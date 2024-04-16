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Подписано соглашение о взаимодействии между прокуратурой Пензенской области и уполномоченным по правам человека в регионе

17:55 | 16.04.2024 | Общество

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Пенза, 16 апреля 2024. PenzaNews. Исполняющий обязанности прокурора Пензенской области Александр Лейзенберг и уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Фомин подписали соглашение о взаимодействии.

Подписано соглашение о взаимодействии между прокуратурой Пензенской области и уполномоченным по правам человека в регионе

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Предметом соглашения является организация сотрудничества по вопросам защиты и восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина, выявления, устранения и предупреждения их нарушений, использования имеющихся информационных, правовых, научных и организационных ресурсов в планировании и реализации совместных мероприятий», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что в рамках соглашения предполагается на системной основе организовать оперативный обмен информацией о выявляемых нарушениях прав и свобод человека и гражданина.

«Предусмотрены совместные выездные приемы граждан в районах области, совершенствование законодательства о правах и свободах человека и гражданина, правовое просвещение и повышение правовой культуры населения региона», — сказано в тексте.

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