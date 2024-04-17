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В Пензе приступили к восстановлению горизонтальной разметки на дорогах

11:25 | 17.04.2024 | Общество

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Пенза, 17 апреля 2024. PenzaNews. Подрядная организация приступила к восстановлению горизонтальной разметки на пензенских дорогах. Об этом сообщил глава города Александр Басенко.

В Пензе приступили к восстановлению горизонтальной разметки на дорогах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Приступили к восстановлению горизонтальной разметки на пензенских дорогах. Свою работу начал подрядчик в рамках гарантийных обязательств на объектах, которые в прошлом году ремонтировались по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Это улицы Бакунина, Космодемьянской, Пушкина, Сурская и Дизельная. В ближайшее время на городские дороги выйдут и специалисты МБУ «Пензавтодор». В первую очередь разметку нанесем на объектах, задействованных в праздновании Дня Победы. Это улицы Карпинского и Коммунистическая, проспект Победы. Также к майским праздникам обновим разметку в Терновке, где находятся «воздушные ворота» города», — написал Александр Басенко в своем Telegram-канале в среду, 17 апреля.

Он добавил, что затем в плановом режиме будут проведены работы по остальным участкам.

«Всего охватим 194 улицы и территории возле школ. Основной объем будет выполнен при помощи термопластика — свыше 100 тыс. кв. метров. Еще около 13 тыс. кв. метров разметки сделаем краской», — уточнил глава Пензы.

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